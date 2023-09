Manchester United: Onana torna in campo con il Camerun per le qualificazioni alla Coppa d’Africa

“Rispondo alla chiamata della mia nazione con una certezza incrollabile, consapevole che il mio ritorno non è destinato solo a onorare il mio sogno, ma anche a soddisfare le aspettative e il sostegno dei camerunesi che meritano una nazionale determinata a brillante”. Con queste parole sui social, André Onana ha annunciato il suo ritorno tra i pali del Camerun. Il portiere del Manchester United aveva abbandonato la nazionale per divergenze con il ct Song, ma ha deciso di fare un inaspettato dietro front. “Negli ultimi mesi ho affrontato ingiustizie e manipolazioni. Eppure il mio incrollabile amore e attaccamento alla mia terra natale, il Camerun, rimane intatto Il tempo, giudice infallibile di tutte le cose, alla fine ci illuminerà e rivelerà la correttezza delle nostre azioni”, afferma Onana. Il portiere è tra i convocati per la gara di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa, contro il Burundi, in programma il 12 settembre.