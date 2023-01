Serie A: previsto il tutto esaurito per Inter-Napoli

San Siro sarà tutto esaurito per la gara di mercoledì tra Inter e Napoli, nella prima giornata dopo la sosta per i Mondiali in Qatar, match valido per la 16^ giornata di campionato Questo il comunicato del club nerazzurro: “Si torna a San Siro e si torna in grande stile, con Inter-Napoli e con il sold-out”. L’appuntamento è per mercoledì 4 gennaio alle 20:45. L’apertura dei cancelli è prevista per le 18:45, due ore prima del calcio d’inizio.