Serie A, Piantedosi: “Trasferte vietate a tifosi Napoli e Roma? Bisognava dare un segnale”

Ospite a Zona Bianca, su Rete4, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha fatto chiarezza sul veto alle trasferte per i tifosi di Napoli e Roma: “Dopo quanto accaduto, di una gravità inaudita, era necessario dare un segnale. Si tratta di un provvedimento per motivi di ordine pubblico, ma non sarà l’unico a essere adottato. Sono in corso indagini per individuare i responsabili e poi assoggettarli a provvedimenti specifici” ha concluso il ministro.