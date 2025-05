Se le attenzioni di tutti, appassionati e tifosi, sono sulla lotta scudetto, l’ultima giornata di Serie A potrebbe avere un’appendice anche per la retrocessione.

Conte, Inzaghi, Napoli, Inter, Cagliari e Como. Le attenzioni di tutti gli appassionati e tifosi della Serie A sono orientate verso le sfide del Maradona e del Sinigaglia, ma l’ultimo turno di campionato presenta molte gare che dovranno decretare verdetti fondamentali per questo e il prossimo torneo. A cominciare dalla lotta per non retrocedere.

Le possibili combinazioni e la classifica avulsa

In rigoroso ordine di classifica, Verona (34), Parma (33), Lecce (31), Empoli (31) e Venezia si giocano tutto all’ultima giornata di campionato, con l’ombra dello spareggio a incombere su due di loro, per le quali potrebbe esserci una drammatica o felice appendice a questo torneo, mai così al cardiopalma nelle ultime stagioni.

Verona e Parma sono padrone del proprio destino, le uniche due che non dovranno tendere l’orecchio alla radiolina, perché vincendo le rispettive gare, contro Empoli e Atalanta, sarebbero salve a prescindete. Va da sé che il match dell’Atleti Azzurri d’Italia non sia dei più facili, così come che la sfida del Castellani sia un’autentica finale. Anche se alla squadra di D’Aversa potrebbe non bastare vincere. Risultato che, qualora si realizzasse, spalancherebbe l’ipotesi a un gruppone a 34 punti composto, appunto, da Empoli, Verona, Parma e Lecce (nel caso i salentini vincessero a Roma con la Lazio e i ducali pareggiassero a Bergamo). A quel punto, si salverebbero Empoli e Lecce, mentre Verona e Parma andrebbero a giocarsi la permanenza in Serie A, a causa della peggiore classifica avulsa, allo spareggio.

Se l’Empoli battesse il Verona, al Lecce servirebbe per forza una vittoria all’Olimpico per non rischiare di dover fare i conti con la classifica avulsa (o lo spareggio). Un successo in trasferta degli scaligeri, invece, metterebbe la squadra di Giampaolo in salvo in caso anche solo di un pareggio. A meno che il Venezia non vinca in casa contro la Juventus. Risultato che farebbe saltare il banco, ma che è l’unico possibile per i ragazzi di Di Francesco. Che devono ottenere la posta piena, ma anche sperare che perdano sia Lecce che Empoli per la salvezza diretta (o che una delle due pareggi per andare allo spareggio).