Il Milan ha fissato l’incontro per il nuovo direttore sportivo: si tratta di un ritorno di fiamma.

Quella del Milan è stata tutto fuorché una stagione positiva. Dal campionato, che non regalerà una qualificazione a nessuna competizione europea – cosa che non accadeva dalla stagione 2019-20 -. Passando per la Champions League, in cui il percorso del Diavolo si è interrotto ai playoff contro il Feyenoord. Infine la Coppa Italia, persa in finale contro il Bologna mercoledì scorso. L’unico sorriso in casa Milan è stata la Supercoppa Italiana vinta a gennaio contro l’Inter.

Troppo poco per un club glorioso del calcio italiano qual è il Diavolo. La prossima, dovrà essere inevitabilmente tutt’altra stagione: a partire da una netta definizione dell’asset dirigenziale fino alla scelta del nuovo tecnico. Per quanto riguarda la dirigenza, dopo che nelle scorse settimane era stato accostato il nome di Fabio Paratici, il nome ora il pole è quello di Igli Tare con cui nelle prossime ore è stato fissato un incontro.

Tare-Milan, fissato un incontro con l’ex dirigente della Lazio

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, nei prossimi giorni – tra fine della settimana e l’inizio della prossima -, andrà in scena un incontro tra la società e Igli Tare per chiudere la trattativa.

La virata definitiva sull’ex dirigente della Lazio, è arrivata – secondo quanto rivelato da Giuseppe Di Stefano a Sky Sport 24 – viste anche le difficoltà per convincere l’Atalanta a liberare Tony D’Amico.

Tare al Milan? Le dichiarazioni dei giorni scorsi

Nei prossimi giorni andrà in scena un incontro che potrebbe rivelarsi decisivo per l’arrivo di Tare al Milan. Il dirigente albanese già negli scorsi giorni aveva parlato del club rossonero durante un’intervista rilasciata a gianlucadimarzio.com.

“Il Milan è un obiettivo per tutti – aveva detto il dirigente -. Lavorare per una società storica e blasonata come questa sarebbe un onere”, ha poi chiosato il tecnico.