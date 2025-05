Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, sogna in grande: l’annuncio su Haaland è netto.

Per il Barcellona, quella che sta volgendo al termine, è stata una stagione da incorniciare. LaLiga, Supercoppa di Spagna e Copa del Rey vinti: battendo chi? Sempre il Real Madrid… E allora il successo – dalle parti della Catalunya – è stato sicuramente ancor più gradito.

L’unica competizione in cui non sono riusciti ad arrivare fino in fondo è stata la Champions League, dove sono stati fermati – in modo anche rocambolesco – in semifinale da un’ottima Inter. I blaugrana, dunque, dalla prossima stagione ripartiranno proprio per centrare il triplete sfuggito durante quest’annata. Per farlo, il presidente Joan Laporta è pronto a rinforzare la squadra di Flick con un colpo stellare: Erling Braut Haaland.

Haaland al Barcellona? L’annuncio del presidente Laporta

A far sognare i tifosi del Barcellona circa l’innesto di Erling Braut Haaland dal Manchester City, è stato il presidente Joan Laporta durante un’intervista a Tv3. Il numero uno dei blaugrana è intervenuto su vari temi, tra cui l’attaccante norvegese.

“Nella vita niente è impossibile“, ha detto Laporta, che ha poi continuato dicendo che al momento non ci stanno pensando e il motivo è semplice: l’attuale contratto in vigore con il Manchester City. “Ha appena rinnovato il contratto con i Citizens”.

Haaland-Manchester City, cambia il futuro? Quando scade il contratto con i Citizens

Arrivato nel Regno Unito nell’estate del 2022 dal Borussia Dortmund per 60 milioni di euro, il centravanti norvegese ha recentemente rinnovato il suo contratto con il Manchester City.

Lo scorso 17 gennaio è arrivata l’ufficialità del prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2034, con uno stipendio da 30 milioni di euro netti all’anno più bonus e una clausola rescissoria attivabile dall’estate 2029.