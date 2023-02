Sassuolo-Napoli, Dionisi: “Serve un po’ di presunzione. Loro saranno arrembanti”

“Una piccolissima presunzione” di pensare “di poter battere il Napoli”. L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi chiede coraggio, ma anche un po’ di sfacciataggine alla sua squadra alla vigilia del match contro la capolista, che guarda tutti dall’alto con un margine di +15 dal secondo posto. “All’andata siamo stati bravi nell’attaccare ma non nel finalizzare e meno bravi nel difenderci, dovremo essere più bravi”, ricorda l’allenatore neroverde che deve fare a meno dell’infortunato Domenico Berardi. Una delle opzioni è Bajrami che “ha interpretato bene il ruolo” anche se “ha qualità diverse”. La Champions incombe ma secondo Dionisi Spalletti non sarà distratto: “Mi aspetto un Napoli che vada su ogni campo per vincere, sarà arrembante, questo ci metterà in difficoltà ma ci permetterà di avere delle situazioni. Ma se pensiamo di avere un piano gara unico, siamo sulla cattiva strada perché il Napoli te lo stravolge”. Promosso Laurientè: “Lui si sta applicando, sta facendo il massimo, può fare di più, mi aspetto il massimo se giocherà domani”.