Serie A, Lorenzo Casini: “La nostra è la lega più competitiva”

“L’impatto del campionato è stato positivo per quanto riguarda la competitività, le prime tre squadre siamo abituati a vederle lì, ma ci sono anche altre che stanno disputando un’ottima stagione. La Serie A negli ultimi anni è stata la lega più competitiva, è una nostra tradizione avere più squadre che lottano per il campionato. Le coppe sono lo strumento che aiuta di più, ora aspettiamo con ansia l’inizio della Champions League”. Sono le parole del presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini a margine dell’evento “Calcio social responsability” in corso di svolgimento a Milano. E sugli errori arbitrali, Casini ha ribadito di trovare “positiva la reazione dell’Associazione italiana arbitri ad alcuni errori, che sappiamo ci saranno sempre. Con la tecnologia stiamo cercando di ridurre il più possibile questi errori e possibilmente eliminarli. La loro reazione è un ottimo segnale”. Poi sull’idea di far partecipare club arabi alla Champions League: “Mi sembra prematuro, è una cosa che riguarda prima di tutto Fifa e Uefa”. Infine conclude: “Le offerte che arrivano dall’Arabia? È una situazione che preoccupa nella misura in cui c’è un competitor con delle risorse apparentemente illimitate e che rispetto al mercato crea una distorsione. Sappiamo che la Uefa sta monitorando questi aspetti, allo stesso tempo è una occasione per rivedere tante cose”.