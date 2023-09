Mondiali rugby 2023, Macron alla nazionale francese: “Siete i più preparati al mondo”

“Siete a casa, siete la squadra più preparata al mondo, su questo non ci sono dubbi”. Con queste parole il Presidente Emmanuel Macron ha voluto caricare la nazionale francese in vista del Mondiale di rugby. I francesi giocheranno il match inaugurale contro la Nuova Zelanda nella giornata di venerdì 8 settembre. Nel ritiro di Rueil-Malmaison, Macron ha salutato i giocatori uno per uno e ha chiesto di “rendere i francesi orgogliosi e felici”. Poi ha invitato la squadra a “entrare nella competizione con determinazione”. “Non c’è spazio per risparmiarsi, date tutto. Siete la squadra più grande”, ha ripetuto. “Sarete fratelli d’armi che lotterete fino all’ultimo secondo – ha concluso Macron, che poi ha pranzato con i giocatori e lo staff -. La squadra è più grande, la nazione è più grande di ognuno di voi. Ma rendeteci orgogliosi e felici”, ha ribadito.