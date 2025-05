Gara che vale lo Scudetto per il Napoli contro il Cagliari: le scelte di formazione di Conte e Nicola per la gara del Maradona.

L’ultimo step per coronare il sogno Scudetto. Il Napoli ospita il Cagliari e dipenderà solamente da se stesso, con una vittoria che permetterebbe agli azzurri di conquistare il quarto titolo della propria storia. Alla squadra di Antonio Conte, reduce da due pareggi contro Genoa e Parma, basterà una semplice vittoria per laurearsi campione, indipendentemente da quello che nel frattempo l’Inter starà facendo sul campo del Como.

Queste le scelte dei due allenatori per la gara del Diego Armando Maradona che assegnerà lo Scudetto 2024/2025.

Napoli-Cagliari, Conte non cambia: l’undici scelto dal tecnico azzurro

Antonio Conte non cambia l’undici visto nelle ultime partite. In attacco spazio dunque a Raspadori dal primo minuto in coppia con Lukaku, con Neres pronto a subentrare nel corso della gara. Ancora out Buongiorno e Lobotka: sarà nuovamente Olivera ad agire da centrale con Gilmour in cabina di regia.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori. All. Antonio Conte.

Napoli-Cagliari, i sardi fanno i conti con gli indisponibili: le scelte di Nicola

Davide Nicola deve fare i conti con la lista dei calciatori indisponibili: out Caprile, Luvumbo e Gaetano, quest’ultimo operato al menisco. A fare coppia con Piccoli in attacco ci sarà quindi Viola. Tra i pali spazio a Sherri. Per il resto confermata la formazione che ha battuto il Venezia, nonostante qualche acciacco per Zortea che però stringe i denti.

CAGLIARI (3-5-2): Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Makoumbou, Adopo, Deiola, Augello; Viola; Piccoli. All. Davide Nicola.