L’Inter sogna il sorpasso ma pensa già alla finale di Champions League: le scelte di Inzaghi e Fabregas per la gara del Sinigaglia.

Novanta minuti per continuare a sognare il tricolore. L’Inter scende in campo a Como con un solo obiettivo: battere la squadra di Fabregas e sperare in un passo falso del Napoli contro il Cagliari. Questo l’unico risultato che permetterebbe alla squadra di Simone Inzaghi di scavalcare in classifica gli azzurri e aggiudicarsi così lo Scudetto.

Queste le scelte dei due allenatori per la gara del Sinigaglia.

Como-Inter, rivoluzione per Inzaghi: le scelte del tecnico nerazzurro

L’Inter, che tra otto giorni affronterà il PSG a Monaco di Baviera nella finale di Champions League, cambia ancora. Simone Inzaghi decide di affidarsi a molte seconde linee: solamente Sommer, Dimarco e Calhanoglu dal primo minuto. Maglia da titolare per Zalewski, che comporrà l’attacco insieme a Taremi e Correa come nella gara contro il Torino.

INTER (3-4-2-1): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Calhanoglu, Asllani, Dimarco; Correa, Zalewski; Taremi.

Como-Inter, Fabregas vuole chiudere al meglio: le scelte del tecnico spagnolo

Cesc Fabregas vuole chiudere al meglio questa sua prima stagione alla guida del Como in Serie A e si affida ai migliori. In attacco scelto Douvikas al posto di Cutrone. Alle spalle del centravanti greco spazio al tridente formato da Da Cunha, NicoPaz e Strefezza. Tra i pali nuova chance per Pepe Reina, alla ultima gara prima del ritiro.

COMO (4-3-3): Reina; Vojvoda, Van der Brempt, Smolcic, Alex Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Paz, Douvikas, Strefezza.