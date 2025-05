Lunga interruzione nel corso del primo tempo del match tra Napoli e Cagliari: ecco cos’è successo al Maradona.

Nel corso del primo tempo della gara tra Napoli e Cagliari, l’arbitro La Penna è stato costretto a fermare il gioco per circa cinque minuti. Dopo uno scontro che ha visto protagonisti Makoumbou e Politano, il direttore di gara ha cercato di entrare in contatto con la sala VAR per chiarire la dinamica.

Contatto con la sala VAR che però non è arrivato in maniera immediata. Il motivo? Un problema di comunicazione tra il VAR e l’arbitro. Dopo quasi cinque minuti il malfunzionamento è stato risolto e la gara è regolarmente continuata.