Il difensore della Salernitana, Federico Fazio, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, toccando vari temi tra cui la lotta per lo scudetto: “Vincerà il Napoli. A mio avviso lo meriterebbe dopo l’era Maradona“. Il 35enne argentino ha poi parlato anche della sua ex squadra, la Roma, sempre in ottica vittoria: “Troppi alti e bassi”.