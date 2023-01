Atalanta, Malinovskyi richiesto dal Marsiglia: ipotesi prestito con diritto di riscatto

Ruslan Malinovskyi potrebbe lasciare l’Atalanta a gennaio. Poco impiegato da Gasperini, l’ucraino è nel mirino di molte squadre e non è da escludere un suo addio nell’imminente finestra di calciomercato. Secondo quanto riportato da RMC Sport, su di lui c’è forte l’Olympique Marsiglia, che aveva già manifestato il proprio interesse per il centrocampista in passato. Al momento i francesi hanno proposto la formula del prestito con diritto di riscatto, previsti contatti anche nelle prossime settimane