Serie A, designazioni ultima giornata: Milan-Verona a Valeri, Roma-Spezia a Maresca

Le designazioni arbitrali della trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Il designatore della Can, Gianluca Rocchi, ha scelto di mandare due arbitri esperti per quel che riguarda due partite caldissime che decideranno la lotta salvezza (o forse no visto che in caso di arrivo a pari punti si giocherà lo spareggio salvezza): sarà Fabio Maresca a dirigere Roma-Spezia mentre Paolo Valeri della sezione di Roma è stato designato per Milan-Verona. A dirigere Udinese-Juventus sarà Guida di Torre Annunziata mentre Di Bello fischierà in Atalanta-Monza. Ecco tutte le scelte.

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA 38ESIMA GIORNATA DI SERIE A

SASSUOLO – FIORENTINA Venerdì 02/06 h. 20.30

MARCHETTI

AFFATATO – MORO

IV: PRONTERA

VAR: DOVERI

AVAR: AYROLDI

TORINO – INTER Sabato 03/06 h. 18.30

FABBRI

GALETTO – CECCON

IV: MINELLI

VAR: CHIFFI

AVAR: DOVERI

CREMONESE – SALERNITANA Sabato 03/06 h. 21.00

PERENZONI

MASTRODONATO – CIPRIANI

IV: GARIGLIO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: FOURNEAU

EMPOLI – LAZIO Sabato 03/06 h. 21.00

MASSIMI

VALERIANI – SCARPA

IV: MIELE G.

VAR: NASCA

AVAR: DIONISI

NAPOLI – SAMPDORIA h. 18.30

FELICIANI

LIBERTI – PALERMO

IV: MAGGIONI

VAR: MARINI

AVAR: RAPUANO

ATALANTA – MONZA h. 21.00

DI BELLO

PAGLIARDINI – ROSSI L.

IV: SERRA

VAR: BANTI

AVAR: DIONISI

LECCE – BOLOGNA h. 21.00

PICCININI

CAPALDO – YOSHIKAWA

IV: PATERNA

VAR: DI MARTINO

AVAR: GHERSINI

MILAN – H. VERONA h. 21.00

VALERI

GIALLATINI – PRETI

IV: VOLPI

VAR: MARIANI

AVAR: MUTO

ROMA – SPEZIA h. 21.00

MARESCA

CARBONE- BACCINI

IV: CAMPLONE

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LONGO S.

UDINESE – JUVENTUS h. 21.00

GUIDA

IMPERIALE – TOLFO

IV: PEZZUTO

VAR: ABISSO

AVAR: PAGANESSI