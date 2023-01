Serie A, crolla la quota Scudetto: il Napoli è dato ora a 1,12

Che la corsa Scudetto non sia effettivamente tale, al momento, è chiaro a tutti, anche ai bookmakers. Dopo il crollo del Milan all’Olimpico contro la Lazio i punti di vantaggio al termine del girone d’andata sono 12 per il Napoli di Luciano Spalletti e la quota ormai è crollata quasi ai minimi. Lo scudetto agli azzurri è ora offerto a 1,12 da Planetwin365 e William Hill, una quota praticamente simbolica (giocando 10 euro se ne vincerebbero solo 11,20) e con l’Inter a 12 davanti al Milan a 13. Gli uomini di Spalletti sono favoriti anche in altre categorie: la quota per il miglior attacco del campionato vale 1,24, con l’Atalanta seconda a 4,50. Osimhen è offerto capocannoniere a 1,44, in netto vantaggio su Lautaro Martinez e Immobile.