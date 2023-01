Pallamano: ex portiere francese Bruno Martini arrestato per pedopornografia

Notizia shock che arriva dal mondo della pallamano, dove il campione del mondo, ex portiere e successivamente presidente della lega nazionale, Bruno Martini, è stato arrestato con l’accusa di “corruzione di minore” e “registrazione di immagini pedopornografiche”. Lo riferiscono i media francesi, che riportano come l’ex leggenda transalpina di questo sport sia in stato di fermo per un’inchiesta partita a Parigi nel 2020.