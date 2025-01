Mancano ormai pochissime ore all’inizio del mercato di gennaio e Napoli e Fiorentina si preparano ad essere molto attive.

Entrambe le squadre, seppur per motivi diversi, hanno necessità di intervenire sul mercato e lo faranno con acquisti mirati che possano aggiustare le rose di Antonio Conte e Raffaele Palladino, dopo il già ottimo lavoro fatto in estate. Due squadre che hanno condotto fin qui un’ottima stagione, non solo in linea ma anche oltre le aspettative. Il Napoli è in piena corsa per lo Scudetto insieme all’Inter di Inzaghi e all’Atalanta di Gasperini, mentre la Fiorentina sta conducendo una stagione di tutto rispetto tra campionato e Conference League, con gli ottavi di finale conquistati in Europa e un piazzamento tra le big in campionato.

Sia Conte che Palladino ad inizio campionato hanno avuto più di qualche difficoltà, ma entrambi hanno abbandonati i rispettivi moduli di riferimento adattandosi ai calciatori in rosa. Adattamento che ha permesso alle due squadre di svoltare la stagione e di valorizzare tutto il gruppo. Cambio di modulo che ha però portato anche a delle decisioni importanti, a scelte dolorose che si potranno ripercuotere sul mercato di gennaio. Tra Napoli e Fiorentina l’asse è caldissimo, con tre nomi in ballo.

Biraghi, Spinazzola e Folorunsho: maxi trattativa in corso

Palladino e Conte hanno fatto richieste ben precise alle rispettive proprietà, che faranno in modo di accontentarli nelle prossime settimane. Il Napoli sta stringendo per l’arrivo di Danilo, oramai fuori rosa alla Juventus e richiesta precisa di Antonio Conte. La Fiorentina, invece, sta ultimando la cessione di Martinez Quarta al River Plate, su cui c’era stato anche l’interesse del Napoli, e accoglierà nei prossimi giorni Nicolas Valentini, difensore che arriverà a zero dal Boca Juniors.

Ma non è tutto: infatti le due squadre stanno provando a mettere in piedi una maxi trattativa che coinvolgerebbe tre calciatori: Cristiano Biraghi, Capitano della Viola ma ormai ai ferri corti con Palladino, Leonardo Spinazzola e Michael Folorunsho, entrambi ai margini dei partenopei.

Biraghi ha già accettato il Napoli e sarebbe prontissimo a trasferirsi in azzurro, mentre al contrario non è ancora arrivato il si di Spinazzola, che non vorrebbe lasciare Antonio Conte solo sei mesi dopo il suo arrivo. Leggermente scollegato l’affare Folorunsho, anche se il discorso è in piedi e il prestito dell’ex centrocampista del Verona potrebbe essere una delle chiavi per il Napoli per sbloccare la trattativa Biraghi, qualora Spinazzola dovesse rifiutare.

Biraghi verso Conte, Spinazzola e Folorunsho in direzione opposta: si scalda l’asse Napoli-Firenze.