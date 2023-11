Serie A, classifica anno solare 2023: ecco i punti di tutte le squadre

Quale squadra di Serie A ha totalizzato più punti nell’anno solare? Andiamo a scoprirlo insieme: ecco la classifica e i punti di tutti i club. Tale graduatoria comprende le gare disputate da gennaio 2023 a novembre 2023, dunque 23 partite dello scorso campionato (dalla 16^ alla 38^ giornata) e le prime 11 di quello attualmente in corso. Nella classifica non sono presenti le squadre retrocesse in Serie B nell’ultima stagione né quelle promosse dalla cadetteria poiché il dato sarebbe incompleto di un campionato.

CLASSIFICA ANNO SOLARE 2023

Napoli 70

Inter 70

Juventus 67

Lazio 60

Milan 59

Atalanta 56

Fiorentina 54

Roma 53

Bologna 53

Monza 52

Torino 44*

Sassuolo 40*

Empoli 34

Verona 34

Lecce 34

Udinese 32

Salernitana 29

*una partita in meno, ovvero il posticipo dell’undicesima giornata in programma stasera