Massimiliano Allegri nella storia della Serie A: 76 vittorie per 1-0, è record assoluto

Massimiliano Allegri entra ulteriormente nella storia della Serie A. L’allenatore capace di vincere sei scudetti in carriera, di cui cinque consecutivi e con la stessa squadra, adesso è anche in testa, da solo, a un’altra speciale classifica, quella delle vittorie per 1-0, o per meglio dire di corto muso, proprio come le chiamerebbe il tecnico livornese. Sono ben 76 i successi di misura e senza prendere gol, e la vittoria perfetta è una costante per l’allenatore toscano, che stacca così Carlo Ancelotti e si posiziona al comando di questa classifica. Si tratta inoltre del ventesimo clean sheet del 2023 bianconero.