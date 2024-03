Serie A: ceduti i diritti tv per i prossimi tre anni in Islanda, Malta e Romania

Si è svolta questa mattina l’Assemblea della Lega Serie A. In apertura di riunione è stato dedicato un minuto di silenzio in memoria di Joe Barone, dg della Fiorentina scomparso martedì scorso. Le società hanno poi affrontato tutti i punti all’ordine del giorno, proseguendo il lavoro di assegnazione dei diritti audiovisivi internazionali cominciato diversi mesi fa. In particolare sono stati ceduti per i prossimi tre anni – ciclo 2024/2027 – i diritti tv del Campionato di Serie A in Romania, Malta e Islanda. In questi ultimi due territori sono stati assegnati, per lo stesso arco temporale, anche i diritti di Coppa Italia e Supercoppa italiana. Durante l’incontro è stata inoltre definita, come previsto dal Decreto Lotti, la quota audience certificata, utile per la ripartizione delle risorse da diritti televisivi per la stagione in corso.