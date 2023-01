Serie A, Bologna-Spezia nella storia: prima partita con fuorigioco semiautomatico

Nuova svolta nel campionato di Serie A. Come noto da tempo, a partire dal girone di ritorno, il massimo campionato italiano adotterà la nuova tecnologia del fuorigioco semiautomatico, già utilizzato qualche giorno fa nella Supercoppa Italiana tra Milan ed Inter. La gara dello stadio Renato Dall’Ata tra Bologna e Spezia è la prima ad adottare tale strumento in Serie A e, per questo motivo, entra nella storia del nostro torneo che, rispetto allo scorso, turno, potrà contare su una tecnologia più affidale in grado di ridurre ulteriormente gli errori arbitrali.