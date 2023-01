Beach volley, World Tour Finals 2022: Ranghieri e Carambula vincono ancora, qualificazione vicina

Ottime notizie per Alex Ranghieri e Adrian Carambula da Doha, sede delle World Tour Finals 2022 di beach volley. La coppia azzurra ha infatti centrato la seconda vittoria in altrettanti match disputati nella prima fase, battendo i padroni di casa e bronzi olimpici in carica Ahmed/Cherif con il punteggio di 2-0. Grande prestazione per i nostri due portacolori, che hanno chiuso con i parziali di 21-18 e 21-17. Adesso Ranghieri e Carambula se la vedranno in queste ore con i polacchi Bryl/Losiak, a loro volta reduci da due vittorie, per quello che sarà con ogni probabilità uno spareggio per accedere direttamente alle semifinali del torneo. In serata torneranno in campo anche gli altri azzurri presenti nel tabellone maschile: Nicolai e Cottafava se la vedranno con i brasiliani Renato e Vitor Felipe, per un match che sa di crocevia per la coppia italiana sul cammino verso la seconda fase.