La Lega di Serie A ha convocato un’assemblea per venerdì 16 giugno 2023 alle ore 09.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 11.30 in seconda convocazione. All’ordine del giorno, tra gli altri punti, i diritti TV 2024/29 con l’apertura delle buste e le conseguenti determinazioni. Si discuterà dei diritti per Coppa Italia e Supercoppa.