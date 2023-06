Milan, Baresi sulla proprietà: “Non bisogna essere prevenuti. L’obiettivo è essere competitivi”

L’ex capitano del Milan, Franco Baresi, nel corso di un’intervista concessa a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha parlato di quello che potrebbe accadere nei prossimi mesi sotto la gestione Gerry Cardinale dopo gli addii di Paolo Maldini e Frederic Massara: “L’obiettivo della dirigenza è quello di essere competitivi in Italia e in Europa. Sono sicuro che la proprietà farà di tutto per rinforzare la squadra, sa quanto è importante gestire un club come il Milan per restare protagonisti. Non bisogna essere prevenuti, ma pensare che Cardinale abbia fatto un importante investimento sapendo il valore della società. Il Milan è un grande club, ha una grande storia e le sue ambizioni non cambiano. Si impegneranno al massimo per proseguire il cammino vincente di questi ultimi anni”.