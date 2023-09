Serie A 2023/2024, ascolti tv Dazn: i dati della quinta giornata, Sassuolo-Juventus la più vista

Oltre cinque milioni e mezzo di telespettatori hanno assistito alla quinta giornata del campionato di Serie A 2023/2024 su Dazn. Questo è il dato che si ottiene sommando i dati delle dieci partite trasmesse dalla piattafforma nello scorso fine settimana. Sassuolo-Juventus e Milan-Verona, entrambe in campo sabato, le due partite più viste e le uniche a superare i 900.000 spettatori. Ecco tutti i dati completi partita per partita. Lecce-Genoa, Lazio-Monza ed Empoli-Inter erano anche in diretta su Sky, il che vuol dire che Dazn non aveva l’esclusiva delle tre partite.

GLI ASCOLTI TV DELLA QUINTA GIORNATA SU DAZN

VENERDI 21 SETTEMBRE

Salernitana-Frosinone 263.426

Lecce-Genoa 234.402

SABATO 22 SETTEMBRE

Milan-Verona 911.819

Sassuolo-Juventus 990.106

Lazio-Monza 382.724

DOMENICA 23 SETTEMBRE

Empoli-Inter 568.400

Atalanta-Cagliari 152.077

Udinese-Fiorentina 109.684

Bologna-Napoli 811.876

Torino-Roma 889.752