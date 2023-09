Atalanta, Kolasinac si presenta: “Gasperini è incredibile, felice di essere allenato da lui”

“Non appena ho parlato con la dirigenza c’è stato un grandissimo feeling. Per me è stata una scelta abbastanza facile, lo stile e il tipo di calcio che si gioca qui mi si addice, quindi la scelta è stata facile. Malinovskyi mi ha parlato molto del club, Gasperini credo sia incredibile, mi trovo molto bene in campo. Sono felice di essere allenato da lui”. Lo ha dichiarato il difensore dell’Atalanta Sead Kolasinac durante la conferenza stampa di presentazione al centro sportivo ‘Bortolotti’ di Zingonia.

“Per me è stato facile perché nell’ultimo anno al Marsiglia ho avuto un allenatore come Tudor, che gioca in maniera simile, quindi l’inserimento è stato facile – ha spiegato il 31enne ex Arsenal, nazionale bosniaco – La difficoltà della Serie A si può riscontrare anche nell’ultima partita giocata, tutte le squadre possono batterti se sono nella giornata giusta. Qui si lavora molto sulla tattica, bisogna essere concentrati, altrimenti si paga”.