Lega Serie A: superati i 9 milioni di iscritti su YouTube

Il canale YouTube della Lega Serie A ha raggiunto e superato i 9 milioni di iscritti, con una crescita di oltre 500 mila subscribers negli ultimi dodici mesi. Sulla piattaforma vengono pubblicati diversi contenuti, tra cui quelli realizzati per Radio TV Serie A RDS, interviste e programmi esclusivi. Dagli highlights ai racconti dei tifosi, nell’ultimo anno sono stati caricati più di 2000 video. Soddisfatto l’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo: “Dopo il recente traguardo dei 10 milioni di follower su Instagram, siamo felici che la Lega Serie A abbia superato i 9 milioni di iscritti al proprio canale YouTube, un risultato straordinario che ci conferma ai vertici tra le leghe professionistiche sportive a livello internazionale per seguito sui social media. La Media Company di Lega Serie A è ormai una realtà consolidata in grado di realizzare contenuti innovativi e accattivanti, diversificati per ogni piattaforma, e che incontrano l’apprezzamento anche delle generazioni più giovani. Il recente lancio di Radio TV Serie A con RDS ha dato ulteriore slancio al progetto di Media Company, dimostrando la capacità di Lega Serie A di creare nuove iniziative editoriali in tempi brevi”.