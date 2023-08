Bayern Monaco, Tuchel: “Pavard? Non abbiamo ricevuto offerte”

Pavard sarebbe finito nel mirino di Manchester United ed Inter. A fare chiarezza sul futuro del difensore francese è stato il tecnico del Bayern Monaco, Thomas Tuchel, che ha dichiarato come il club tedesco non abbia ancora ricevuto nessuna offerta.

Le parole di Tuchel su Pavard: “Benji non mi ha ancora detto personalmente che vuole partire, e che io sappia al momento non c’è stata alcuna offerta. Finché la situazione non cambia contiamo su di lui“. Pavard ha il contratto in scadenza nel 2024 e dunque negli ultimi giorni di mercato ci potrebbero essere sviluppi legati al suo futuro.