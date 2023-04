Serie A, anche gli allenatori in campo per sensibilizzare sul tema dell’autismo

Anche l’Assoallenatori si unisce alla campagna di sensibilizzazione lanciata da Aiac Onlus e Lega Calcio in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’Onu. Tutto il campionato di Serie A domani cercherà di sensibilizzare sul tema il pubblico presente sugli spalti e davanti agli schermi, per condividere un messaggio di speranza e vicinanza a tutte le persone afflitte da disturbi dello spettro autistico. Un insieme di patologie che, specie nelle età più giovani, vede lo sport e l’attività fisica ricoprire un ruolo davvero fondamentale a livello terapeutico. In particolare per l’Assoallenatori “scenderanno in campo” Massimiliamo Allegri, Simone Inzaghi, Stefano Pioli e Luciano Spalletti.