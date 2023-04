Serie C 2022/2023, Girone B: pareggio al cardiopalma tra Ancona e Carrarese, vincono Olbia e Torres

Pomeriggio di gare valide per la trentacinquesima giornata del Girone B del campionato di Serie C 2022/2023. Stravince l’Olbia, che in casa si impone addirittura 4-0 contro l’Alessandria. 4 reti che arrivano tutte negli ultimi 30 minuti. Doppietta di Dessena e Ragatzu. Vince in trasferta invece la Torres in casa della Fiorenzuola. Ospiti in vantaggio con Antonelli, con pareggio quasi immediato di Sereni su rigore. Nel secondo tempo Diakitè e Masala firmano il definitivo 1-3. Da segnalare l’espulsione di Dimarco a 20′ dal termine.

Spettacolare 3-3 tra Ancona e Carrarese. Doppio vantaggio iniziale dei padroni di casa. Che vanno in gol con Petrella e Simonetti. Prima della fine del primo tempo però, gli ospiti pareggiano con Bozhanaj ed Energe. Carrarese in vantaggio al minuto 91′ con Capello, ma subito Paolucci firma il nuovo e dfinitivo pareggio: 3-3.