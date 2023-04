Serie A, al via il concorso sul gol più bello: la prima sfida tra Luis Alberto e Barella

Alla fine della Serie A manca poco più di un mese, ma si può già scegliere il gol più vello del campionato. L’iniziativa è di Gol Disegnati – sito specializzato a reintepretare in chiave artistica i gol di competizioni italiane e internazionali – e del portale di intrattenimento Planetwin365.news. Da oggi, sulla pagina Facebook del portale, è possibile votare per la prima sfida tra due delle reti più spettacolari realizzate finora: quella di Luis Alberto all’Inter, nella terza giornata di campionato, e quella di Nicolò Barella alla Cremonese, il turno successivo. Le altre quattro sfide arriveranno a dieci giorni di distanza l’una dall’altra, e definiranno la top 5 delle reti che parteciperanno alla finale del 12 giugno. Gli utenti saranno quindi chiamati nuovamente a votare per decretare il gol vincitore degli Award. Per l’autore della rete più bella della Serie A 22/23 è previsto un premio speciale, mentre a tutti i partecipanti alla votazione finale verrà regalato un omaggio.