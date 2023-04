Dal Brasile: “Pelé” entra nel dizionario, il significato sarà “unico”

Il suo nome era Edson Arantes do Nascimento, ma per tutti era semplicemente Pelé, e adesso, entrerà anche nel dizionario della lingua portoghese. Lo stesso sarà infatti usato colloquialmente in Brasile come sinonimo di eccellenza. In Francia per esempio, per esprimere la stessa cosa, si utilizza il nome di “Mozart”. Finisce quindi nel dizionario Michaelis della lingua portoghese, “pelé” (senza la lettera maiuscola) diventa sinonimo di “eccezionale, incomparabile, unico”. Specificatamente, nel dizionario, la definizione riporta che sia “qualcosa o qualcuno fuori dall’ordinario, qualcosa o qualcuno che per la sua qualità, valore o superiorità non può essere equiparato a niente o a nessun altro, come Pelé©, soprannome di Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), considerato il più grande sportivo di tutti i tempi”.