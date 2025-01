L’Inter risponde al Napoli in una ventunesima giornata che vede i partenopei di Antonio Conte occupare la vetta della classifica con tre punti di vantaggio sui nerazzurri, che hanno una partita da recuperare. Lukaku e compagni, che hanno salutato Kvaratskhelia, sono la squadra con il maggior miglioramento rispetto alla scorsa giornata dopo ventuno partite: sedici i punti in più, frutto del lavoro di Conte che ha restituito fiducia e autostima ad una squadra che, a parità di turni, nella scorsa stagione occupava la sesta posizione. I risultati si vedono in trasferta, dove il Napoli ha collezionato otto vittorie: solo due volte ha superato i sette successi esterni nelle prime undici partite di campionato: 10 nel 2017/18, campionato terminato in seconda posizione, e nove nel 2022/23, stagione dell’ultimo Scudetto. Il Napoli sogna dopo la vittoria sull’Atalanta (che di punti in più rispetto alla scorsa annata ne ha dieci), ma dovrà vedersela contro l’Inter, che dovrà recuperare il match contro la Fiorentina. Bene anche la Lazio con Marco Baroni che fa registrare un miglioramento di tre punti rispetto alla versione biancoceleste di Maurizio Sarri nel 2023-24. Compito fin qui non portato a termine dalla Juventus di Thiago Motta, che di punti ne ha 37, quindici in meno della scorsa stagione. Colpa anche dei cali di concentrazione visto che in questo campionato la Juventus è andata avanti nel punteggio senza poi riuscire a vincere già sette volte.

Una gara in meno per Fiorentina (-1), Bologna (+1), Milan (-11). Le difficoltà in trasferta (zero vittorie, come il Venezia) costano invece cinque punti in meno rispetto alla scorsa stagione per la Roma di Claudio Ranieri, terzo allenatore di una stagione iniziata malissimo con l’esonero di De Rossi. Sorride l’Udinese che, nonostante la sconfitta di Como, ha otto punti in più rispetto alla scorsa stagione, quando rischiò fino all’ultima giornata di retrocedere. Qualche difficoltà in più per il Torino di Paolo Vanoli che per ora perde il confronto con Ivan Juric, che l’anno scorso aveva cinque punti in più del collega ex Venezia. Due punti in meno per un Genoa che però sembra aver ritrovato la quadra sotto la guida di Patrick Vieira e tre in più per il Cagliari di Davide Nicola. Segno + anche per l’Empoli (+4) e Verona (+2). Giù il Lecce (-1), mentre sprofonda il Monza, ultimo con 12 punti in meno rispetto alla scorsa stagione.

LA CLASSIFICA A CONFRONTO CON QUELLA DELLA SCORSA STAGIONE DOPO VENTUNO GIORNATE

Napoli 50 (+16) Inter 47 (-4)* Atalanta 43 (+10) Lazio 39 (+3) Juventus 37 (-15) Fiorentina 33 (-1)* Bologna 33 (+1)* Milan 31 (-11)* Roma 27 (-5) Udinese 26 (+8) Torino 23 (-5) Genoa 23 (-2) Como 22 Cagliari 21 (+3) Empoli 20 (+4) Parma 20 Lecce 20 (-1) Verona 19 (+2) Venezia 15 Monza 13 (-12)

*Una partita in meno. Presa in considerazione la 20esima giornata 2023/24