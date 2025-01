Guardiola punta alla Juventus e prepara il doppio colpo: non c’è soltanto Andrea Cambiaso nel mirino del Manchester City

C’è chi può viverlo un saccheggio, chi come una mano tesa per mettere potenzialmente nella casse della Juventus 100 milioni e dintorni. Fatto sta che Pep Guardiola sembra avere tutta l’intenzione di operare un saccheggio in piena regola in casa bianconera. E se per una pista non si vede aria di levata di scudi, l’altra qualche perplessità la fa sollevare nell’ambiente. Douglas Luiz e Cambiaso sono due obiettivi conclamati del Manchester City che sta prendendosi la scena come mai in precedenza nel mercato di gennaio.

Qual è la logica è presto detto e non può considerarsi un mistero: si sa bene quale mannaia pende sulle sorti del club che in estate potrebbe ricevere un pesante blocco Uefa al mercato. Fa meraviglia come magari tutti questi esborsi invernali non finiscano già sotto i riflettori, con questo scenario ben noto a tutti, ma questo è. Il City compra, stracompra, e in questa macrofagia da mercato spinto guarda anche in casa Juventus con propositi belligeranti.

Douglas Luiz finora ha convinto davvero poco rispetto all’esborso da 50 milioni di euro costato in estate al club bianconero. Qualche acciacco, difficoltà di inserimento, nel derby con il Toro ha offerto segnali di ripresa, ma la sensazione è che la scintilla con il tecnico non sia mai scoccata.

Douglas Costa e Cambiaso: il City saccheggia la Juve

E dunque, senza mai considerare la cessione una priorirtà assoluta per non fare minusvalenze eclatanti, l’idea però di valutare un’offerta congrua esiste eccome nella testa dei dirigenti bianconeri. Ed è il motivo per cui la corte di Guardiola potrebbe far breccia. Nella crisi di risultati del City che ora sta rialzando la testa, il centrocampo è stato uno dei reparti più falcidiati dai problemi.

Cambiaso invece rappresenta l’investimento su cui il City crede tanto e si capisce anche dalle cifre che girano: la Juventus ha in testa una cifra monstre, da 70 milioni, i Citizens per sedersi a parlare non possono presentarsi con meno di 60. L’esterno bianconero è definitivamente sbocciato con Allegri e sta disputando un’ottima stagione anche con Motta. In termini economici quella di Cambiaso sarebbe sicuramente una plusvalenza top. Bisogna capire se in questi pochi giorni rimasti partirà l’affondo da Manchester. Perché poi un tema di come coprire eventualmente quella falla, in casa Juve, dovranno pure porselo.