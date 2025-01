La classifica della Serie A 2024/25 dopo la ventiduesima giornata a confronto con quella dello scorso campionato. Con i due posticipi del lunedì il turno è arrivato alla sua conclusione, e ora è tempo di andare a confrontare i punti e scoprire quali squadre, nel paragone a distanza di un anno, hanno guadagnato e quali invece sono peggiorate. In attesa del recupero di Fiorentina-Inter, il Napoli è capolista in solitaria con tre punti di margine sui nerazzurri, mentre l’Atalanta aveva già perso un po’ di terreno nelle scorse settimane. Ancora apertissime la lotta per il quarto posto e quella per la salvezza. Di seguito Sportface.it vi propone la classifica aggiornata con il confronto.

Classifica Serie A 2024/2025 dopo la ventiduesima giornata

Napoli 53 (+18) Inter 50 (-7) * Atalanta 46 (+10) Lazio 39 (+2) Juventus 37 (-16) Fiorentina 36 (+2) * Milan 34 (-12) * Bologna 34 (-2) * Roma 30 (-5) Torino 26 (-5) Udinese 26 (+8) Genoa 26 (-2) Como 22 (SERIE B) Empoli 21 (+4) Cagliari 21 (+3) Parma 20 (SERIE B) Verona 20 (+2) Lecce 20 (-1) Venezia 15 (SERIE B) Monza 13 (-15)

Impressionante il cambio di marcia del Napoli

Continua a macinare vittorie su vittorie il Napoli, giunto ora alla sua settima vittoria consecutiva. La formazione di Antonio Conte non perde punti per strada da inizio dicembre, e contro la Juventus è arrivato un successo in rimonta che non fa altro che confermare le ambizioni da scudetto dei partenopei. Il cambio di marcia rispetto alla passata stagione è impressionante: a oltre metà campionato infatti, gli azzurri navigavano in ottava posizione, con ben 16 punti in meno rispetto ai 53 fin qui accumulati, che oltretutto rappresentano il bottino finale con cui l’allora squadra di Calzona ha concluso il campionato.

Notevole anche il +10 dell’Atalanta, che nella passata stagione ha cambiato marcia proprio nella seconda parte per poi chiudere al quarto posto, ma quest’anno punta a migliorarsi e i presupposti ci sono tutti. Leggermente meglio fa anche la Lazio, che è però in calo nelle ultime giornate e si avvicina allo score dello scorso anno: sono diventati solo due infatti i punti in più della formazione di Baroni rispetto a quella di Sarri. Due punti è anche la differenza punti della Fiorentina, con un margine positivo e soprattutto una posizione migliore (sesto posto attuale contro il nono dello scorso anno).

Crollo Juventus e Milan

La sconfitta della Juventus sul campo del Napoli porta a 16 il differenziale dei bianconeri rispetto allo scorso anno. La formazione di Thiago Motta è attualmente al quinto posto con 37 punti, contro i 53 e la seconda posizione del 2023/24; va tenuto conto del calo avuto nella seconda parte di stagione della Vecchia Signora, ma serve un cambio di passo per puntare alla Champions League. Male anche il Milan, che nonostante il cambio in panchina non sembra ancora aver trovato stabilità: contro il Parma è arrivata una vittoria quasi insperata allo scadere, ma il ritardo rispetto alla scorsa stagione è di 12 punti, anche se il tempo per recuperare c’è. Si assottiglia il calo della Roma, ora pari a 5 punti; con la cura De Rossi però i giallorossi cambiarono marcia nella scorsa stagione, dunque non sarà facile tornare in pari.

Monza in forte crisi

Se la Juventus è la squadra più peggiorata, anche il Monza non può dormire sonni tranquilli. La situazione di classifica è gravemente deficitaria, con l’ultima posizione e 15 punti in meno rispetto allo scorso anno, quando i brianzoli erano tranquillamente all’undicesimo posto della graduatoria. Per quanto riguarda le altre squadre, score positivo nonostante le due sconfitte in fila per l’Udinese, l’Empoli e il Cagliari (rispettivamente +8, +4 e +3), mentre nella parte centrale di classifica segno meno per tante, Torino e Genoa su tutte. Anche al Ferraris è arrivato un nuovo passo falso, che compromette ulteriormente la corsa salvezza.