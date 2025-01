Con i gol di due difensori centrali – De Winter e Vasquez – il Genoa batte 2-0 il Monza nello scontro diretto per la salvezza che chiude la ventiduesima giornata di Serie A. Al ‘Ferraris’ c’è lo scatto della squadra di Patrick Vieira che sale a 26 punti e aggancia Torino e Udinese. Buio totale per i biancorossi, sempre più ultimi con soli 13 punti.

La prima occasione da gol ce l’ha il Monza al 16′, ma Kyriakopoulos, su suggerimento di Caprari, sfiora solo il palo con un diagonale di mancino. Quella conclusione sarà di fatto l’unica chance da gol biancorossa. Il Genoa però spreca anche un rigore al 31′: Kyriakopoulos stende Vasquez ed è rigore, ma Turati dagli undici metri ipnotizza Pinamonti. Al 61′ la rete dell’1-0 arriva da calcio piazzato: sul cross di Martin la difesa biancorossa si dimentica De Winter, che insacca in tuffo e in solitaria l’1-0. Il Monza prova a reagire con i cambi (Petagna e Vignato), ma è il Genoa a segnare con un colpo di testa di Vasquez su cross di Cornet.

“Il processo di crescita sarà completo solo quando avremo tutti i punti necessari per rimanere in Serie A. Stasera abbiamo controllato la partita dall’inizio alla fine, non scomponendoci neanche dopo aver sbagliato il rigore. Ho visto una squadra molto organizzata e determinata a vincere”, le parole dell’allenatore del Genoa, Patrick Vieira nel post gara. “Stiamo bene, c’è dietro un lavoro di squadra da parte mia e dello staff – ha aggiunto -. I nostri fisioterapisti e i medici stanno facendo molto bene su questo punto, abbiamo cambiato un po’ il nostro metodo di lavoro e sta funzionando. C’è ancora tanto che possiamo fare per questa società. Possiamo gestire meglio la partita, giocando meglio quando siamo in fase di possesso e creando di più. Anche nella fase difensiva possiamo migliorare qualcosa, deve sempre esserci un atteggiamento positivo verso il lavoro. Io chiedo di più ogni giorno perché il nostro obiettivo è di salvarci e fare una bella stagione”.

“Abbiamo pagato tanto le disattenzioni difensive, nel primo tempo stavamo tenendo bene e non abbiamo rischiato nulla a parte il rigore. Nel secondo tempo siamo stati timorosi e fragili, c’è mancata la personalità e il coraggio che servivano per giocare più palloni in avanti. Peccato, era una gara importante per noi. Ora testa alla prossima, non dobbiamo spegnerci perché il campionato è lungo e possiamo fare punti nella prossima partita”, è l’analisi del tecnico del Monza, Salvatore Bocchetti.

GENOA

Leali 6

Un solo tiro in porta subìto. Preciso nell’ordinaria amministrazione. Sesto clean sheet nelle ultime dodici partite

Sabelli 6

Fa buona guardia sulla sua corsia di competenza

De Winter 7

Ha segnato due gol pesantissimi in stagione, entrambi decisivi: l’1-1 contro la Roma al 94′ e il sigillo che dà il via alla vittoria odierna

Vásquez 7

Solido in difesa e prepotente in area di rigore: nel gol del 2-0 anticipa tutti, avversari e compagni

Martín 6.5

Suo lo splendido calcio di punizione che porta al gol di De Winter. Secondo assist stagionale

Masini 7

Conquista la punizione da cui nasce il primo gol. E mette lo zampino anche sul 2-0 con l’imbucata per Cornet. Dopo il gol contro la Roma, un’altra prestazione convincente. Il prodotto del settore giovanile blinda il posto da titolare e riceve altre parole d’elogio da Vieira nel post gara

Frendrup 6.5

Il pezzo pregiato della rosa fa il suo: garanzia d’equilibrio, ma anche letture intelligenti nelle scelte di gioco. Il danese è il centrocampista con più contrasti in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei.

Kassa 6.5

In avvio di gara è provvidenziale con una deviazione sul diagonale di Kyriakopoulos (55′ Cornet 6.5 Ha subito la palla dell’1-0, ma Turati gli nega una gioia che sarebbe stata cancellata comunque dal Var per fuorigioco. Non è ancora in condizione visto che ha collezionato solamente quattro presenze in stagione, ma alla prima presenza in rossoblù mette a referto l’assist del 2-0)

Thorsby 6.5

Al 57′ ha la palla dell’1-0, ma Turati si supera. Tempi d’inserimento e corsa al servizio della squadra (86′ Ekhator sv)

Pinamonti 5.5

Sbaglia il rigore e fatica più del solito in area, ma lavora tanto per la squadra con le sponde. Esce al 76′ tra gli applausi dei tifosi (77′ Ekuban 6 Aggiunge fisicità e vince tanti duelli)

Miretti 6

La rete gli manca dal 24 novembre, oggi è la traversa a negargli l’esultanza. Segnali di crescita (86′ Vitinha sv)

MONZA

Turati 7

L’unico ad eccellere. Un rigore parato e un miracolo su Thorsby. La squadra è lontana dai suoi livelli

Carboni 5

Tante letture sbagliate. Finisce risucchiato nel sistema di blocchi in area in occasione del gol di De Winter

Izzo 6

Non ha colpe sui gol

D’ambrosio 5.5

Lontano dalla brillantezza dei giorni migliori. Sostituito al 74′ (74′ Lekovic 5 Perde Vasquez sul 2-0)

Pedro Pereira 5

Fa fatica sulla fascia

Akpa Akpro 5

L’assenza di Bondo si fa sentire. Bocchetti lo toglie all’intervallo (46′ Bianco 5.5 Entra per dare più qualità, ma non entra in partita)

Urbanski 6

Qualche spunto incoraggiante, ma a 20 anni non può essere lui a trascinare una squadra in evidente difficoltà

Kyriakoupolos 5

Sfiora il gol al 16′. Commette fallo da rigore su Vasquez nel primo tempo (46′ Mota 5 Un fantasma)

Ciurria 6

Dopo un gol e un assist nelle ultime due partite, il numero 84 fa fatica sulla fascia ad incidere. Ma spesso gli spunti più interessanti partono dai suoi piedi

Maldini 5.5

Inizia bene, poi cala (68′ Petagna 5 Non incide)

Caprari 5.5

La squadra lo cerca, ma fa fatica a trovare spazi tra le linee. L’occasione più pericolosa però la crea lui con l’assist per Kyriakopoulos