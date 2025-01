Dusan Vlahovic lascia la Juventus già nel corso del mercato di gennaio? Arriva l’annuncio sui social, scoppia il terremoto in casa bianconera.

Non è un momento facile in casa Juventus. La stagione dei bianconeri non stava andando per nulla bene, sia per quanto riguarda il campionato sia per il discorso Champions League, ma Thiago Motta poteva ancora aggrapparsi alle zero sconfitte in Serie A che gli salvavano quantomeno la faccia.

Nell’ultimo weekend di campionato, però, è arrivata anche quella e non in una partita qualsiasi. La sconfitta per 2-1 subita in rimonta contro il Napoli di Antonio Conte chiude anche definitivamente il discorso Scudetto (sempre se fosse rimasto ancora aperto), vista la distanza ormai insormontabile di 16 punti dai partenopei in vetta alla classifica.

Una sconfitta che brucia e che arriva in mezzo al doppio impegno di Champions League: dopo il pareggio per 0-0 in casa del Club Brugge, servirà una vittoria contro il Benfica all’ultima giornata per piazzarsi meglio in zona playoff.

Partita contro il Benfica che non vedrà Randal Kolo Muani tra i convocati, assente nella lista in quanto appena arrivato. L’attaccante francese è stata l’unica nota positiva della trasferta di Napoli, il suo gol all’esordio ha fatto non poco piacere a Thiago Motta e ai tifosi. Ma per un Kolo Muani che arriva potrebbe esserci un Dusan Vlahovic che va via.

Cessione Vlahovic, arriva l’indizio sui social

Si sta iniziando a creare un caso intorno al nome di Dusan Vlahovic. Anche contro il Napoli, l’attaccante serbo è entrato solo al minuto 81, come ultimo cambio, nonostante gli avversari fossero passati in vantaggio già dodici minuti prima.

Tra Milan, Club Brugge e Napoli, il centravanti della Juve ha collezionato solo 32 minuti complessivi, con Thiago Motta che gli ha preferito prima Nico Gonzalez e poi Kolo Muani. Un indizio sul suo futuro imminente? Così non pare, Vlahovic ha ribadito il suo ruolo con una storia su Instagram.

Il numero 9 è ancora lui, nessuno gli toglierà quel numero dalle sue spalle. Almeno per ora. Perché se viene difficile immaginare una cessione già a gennaio dell’ex Fiorentina, è decisamente più probabile pensare un suo addio in estate, quando mancherà soltanto un anno alla scadenza del contratto.

Insomma, Vlahovic e la Juventus continueranno ancora insieme per questi sei mesi, ma la dirigenza sta già valutando il futuro, con diversi nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli pronti a prendere il posto dell’attaccante serbo.