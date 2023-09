Serie A 2023/2024, quinta giornata: calendario, programma, orari e tv partite

Dopo le fatiche del primo turno delle coppe europee torna protagonista il campionato e la Serie A. Da venerdì 22 a domenica 24 settembre si gioca la quinta giornata del campionato 2023/2024 con partite importanti che precedono anche il primo ed unico turno infrasettimanale. Si parte venerdì 22 con Salernitana-Frosinone e Lecce-Genoa mentre sabato 23 tornano protagoniste anche le big: alle 15 a San Siro si disputerà Milan-Verona, alle 18 la Juventus fa visita al Sassuolo e in prima serata, alle 20:45, la Lazio di Maurizio Sarri se la vedrà con il Monza. Antipasto domenicale con un testa-coda mica male con l’Inter di Simone Inzaghi che fa visita al fanalino di coda Empoli che ha già cambiato allenatore e con Andreazzoli vuole cambiare marcia. Alle 15 le uniche due partite in contemporanea: Atalanta-Cagliari e Udinese-Fiorentina. Alle 18 test crash per il Napoli di Rudi Garcia che va a Bologna, a chiudere la giornata, alle 20:45, ci penseranno Torino e Roma.

IL CALENDARIO E IL PROGRAMMA DELLA QUINTA GIORNATA DI SERIE A

Venerdì 22 settembre

18:30 – Salernitana-Frosinone (DAZN)

20:45 – Lecce-Genoa (DAZN E SKY)

Sabato 23 settembre

15:00 – Milan-Hellas Verona (DAZN)

18:00 – Sassuolo-Juventus (DAZN)

20:45 – Lazio-Monza (DAZN E SKY)

Domenica 24 settembre

12:30 – Empoli-Inter (DAZN E SKY)

15:00 – Atalanta-Cagliari (DAZN)

15:00 – Udinese-Fiorentina (DAZN)

18:00 – Bologna-Napoli (DAZN)

20:45 – Torino-Roma (DAZN)