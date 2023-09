Manchester United, il rimorso di Solskjaer: “Prendere Cristiano Ronaldo fu una scelta sbagliata”

In un’intervista rilasciata al The Athletic, l’ex tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, è tornato a parlare del trasferimento di Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese arrivò dalla Juventus ma non riuscì a lasciare il segno come sperato: “Era un’occasione troppo ghiotta per lasciarsela scappare, ma a lungo termine si è rivelata una scelta sbagliata. Ronaldo sembrava ancora forte, uno dei migliori del mondo, ma poi le cose hanno iniziato ad andare male. In momenti del genere è necessario che tutti remino dalla stessa parte, invece alcuni giocatori (riferimento implicito a CR7, ndr) uscivano allo scoperto con il proprio ego“.