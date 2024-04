Serie A 2023/2024: martedì 23 aprile gli anticipi e posticipi della 35a giornata

Nella giornata di martedì 23 aprile la Lega Serie A renderà noti anticipi e posticipi e dunque gli orari di tutte e dieci le partite della 35a giornata di campionato. Lo apprende Sportface da fonti qualificate. La programmazione sarà definita in seguito all’esito del derby Milan-Inter, in modo tale da assumere la decisione migliore a livello logistico per la partita che coinvolge l’Inter, in relazione alle possibilità di vincere lo scudetto ancora aperte o al fatto di aver già vinto il tricolore per i nerazzurri. Sarà resa nota la programmazione di anticipi e posticipi solo per quanto riguarda la giornata 35: per la trentaseiesima bisognerà aspettare quantomeno la fine delle semifinali di Coppa Italia, in modo tale da gestire gli anticipi per le squadre coinvolte in finale.