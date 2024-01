Coppa di Francia 2023/24, PSG a valanga sul Revel: 0-9 con tripletta di Mbappé

Nel post giorno della Befana, in Francia è statio tempo di Coppa. Nell’affascinante formula della competizione il PSG era atteso sul campo del Revel, club di sesta divisione francese. Già l’appuntamento per la squadra del piccolo paese transalpino era avvenimento da annoverare nella storia del club. Sul campo, ovviamente, non c’è stata partita: i parigini si sono importi con il rotondo risultato di 9-0 con le reti che hanno portato la firma di Mbappé, autore di una tripletta, Kolo Mouani (doppietta), Asensio, dell’italiano Ndour, Goncalo Ramos e dello sfortunato autogol N’Guessan. Una giornata storica per il Revel, che sul campo ha dato un verdetto chiaro e manifesto.

Nelle altre partite della Coppa, nel pomeriggio, il Marsiglia di Gattuso si è imposto per 1-0 contro Thionville grazie alla rete di Aubameyang, mentre il Lione è passato per 0-3 sul campo del Pontarlier con le reti di Cherki, dell’ex Roma Maitland Niles e dal sigillo di Lacazzette. Ai rigori, invece, vittoria del Monaco sul Lens dopo il 2-2 dei 120 minuti che ha portato le firme di Maouassa e di Sotoca per il Lens e di Ben Yedder e di Akliouche.