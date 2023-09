Nazionale, la mamma di Mancini: “Non è questione di soldi, è successo qualcosa con la Figc. Arabia? L’ho saputo dalla tv”

Ai microfoni di Rai Radio1, Marianna Puolo, madre di Roberto Mancini, ha commentato la sua scelta di andare in Arabia Saudita: “La scelta di mio figlio Roberto? La verità non sta mai da una parte sola. Lui non è il tipo che butta per aria tutto e va via, sono successe parecchie cose, non è questione di soldi, lui è un signore, non ne parla e non ne parlo nemmeno io. Io l’ho saputo dalla televisione ma qualcosa avevo capito che non andava. Già ai tempi della mancata qualificazione agli Europei sembrava che i rigori li avesse sbagliati lui, penso che dovesse lasciare subito dopo la mancata qualificazione agli europei, perché la colpa l’hanno data tutta a lui”. Le viene chiesto se ci è rimasto male per qualcosa legata alla Federazione: “Esatto, e questo avveniva molto prima della decisione che poi ha preso. Spalletti? Le ho viste le partite, ne ha fatte due, non erano difficili ma lui è molto bravo, vediamo. Sto seguendo ale partite dell’Arabia Saudita, la prima non mi è piaciuta, meglio la seconda. Ci vuole tempo, piano piano“. Se giocassero Italia contro Arabia Saudita, lei per chi farebbe il tifo? “Amo l’Italia ma sarei un po’ così, combattuta, diciamo che tiferei per un pareggino”.