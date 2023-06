Serie A 2022/2023, tutti i verdetti: ecco la classifica finale

La stagione 2022/2023 del campionato di Serie A si è ufficialmente conclusa. Il Napoli, con largo anticipo, si è laureato campione d’Italia per la terza volta nella sua storia, a trentatré anni di distanza dall’ultimo trionfo. La compagine campana si è anche qualificata di diritto alla prossima edizione della Champions League, insieme a Lazio, Inter e Milan. In Europa League, invece, andranno Atalanta e Roma; la Juventus dovrà accontentarsi soltanto della Conference League a causa dei dieci punti di penalizzazione. Retrocessione in Serie B per Sampdoria e Cremonese, mentre Spezia e Verona chiudono a pari punti in terzultima posizione e si sfideranno in uno spareggio salvezza in campo neutro. Ecco la classifica finale della Serie A 2022/2023 con tutti i verdetti.

CLASSIFICA FINALE SERIE A 2022/2023

Napoli 90 CAMPIONE D’ITALIA

Lazio 74 CHAMPIONS LEAGUE

Inter 72 CHAMPIONS LEAGUE

Milan 70 CHAMPIONS LEAGUE

Atalanta 64 EUROPA LEAGUE

Roma 63 EUROPA LEAGUE

Juventus 62 (-10) CONFERENCE LEAGUE

Fiorentina 56

Bologna 54

Torino 53

Monza 52

Udinese 46

Sassuolo 45

Empoli 43

Salernitana 42

Lecce 36

Spezia 31 SPAREGGIO

Verona 31 SPAREGGIO

Cremonese 27 RETROCESSA IN SERIE B

Sampdoria 19 RETROCESSA IN SERIE B