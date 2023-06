Highlights e gol Udinese-Juventus 0-1, Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 26

Il video con highlights e gol di Udinese-Juventus 0-1, match valido per la trentottesima e ultima giornata della Serie A 2022/2023. Vittoria di misura per i bianconeri di Allegri alla Dacia Arena, dove il gol di Chiesa a metà ripresa vale i tre punti per la Vecchia Signora. Rimane però il settimo posto in classifica, viste le vittorie di Atalanta e Roma che così non si fanno superare dalla Juventus. Di seguito le immagini salienti del match.

PAGELLE E TABELLINO

GLI HIGHLIGHTS