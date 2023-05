Serie A 2022/2023, il giudice sportivo: undici squalificati per la penultima giornata

Sono undici gli squalificati per la trentasettesima giornata di Serie A. Si tratta di Roberto Gagliardini (Inter), Riccardo Orsolini (Bologna), Ruan Tressoldi (Sassuolo), Filippo Bandinelli (Empoli), Luca Caldirola (Monza), Flavius Daniliuc (Salernitana), Eljif Elmas (Napoli), Koray Gunter (Sampdoria), Norberg Gyomber (Salernitana), Fabiano Parisi (Empoli), Destiny Udogie (Udinese). Tra i componenti dello staff, stop di un turno per Alessandro Dall’Omo (Monza) “per essersi, al 49° del secondo tempo, alzato dalla panchina aggiuntiva, entrando all’interno del terreno di giuoco, assumendo un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria”, per Michelangelo Rampulla (Salernitana) “per avere, al 49° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale” e per lo stesso motivo per Giovanni Cerra (Roma).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GAGLIARDINI Roberto (Internazionale): doppia ammonizione per com-portamento scorretto nei confronti di un avversario.

ORSOLINI Riccardo (Bologna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

TRESSOLDI NETTO Ruan (Sassuolo): doppia ammonizione per compor-tamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BANDINELLI Filippo (Empoli): per comportamento scorretto nei confron-ti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

CALDIROLA Luca (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DANILIUC Flavius David (Salernitana): per comportamento non regola-mentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).

ELMAS Eljif (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GUNTER Koray (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GYOMBER Norbert (Salernitana): per comportamento scorretto nei con-fronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PARISI Fabiano (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

UDOGIE Iyenoma Destiny (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).