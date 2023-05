Liga: sospeso l’addetto al Var di Valencia-Real Madrid che segnalò all’arbitro la reazione di Vinicius

L’arbitro addetto al Var durante Valencia-Real Madrid di domenica scorsa, interrotta per insulti razzisti nei confronti di Vinicius, poi espulso, è stato fermato e non sarà al video in occasione di Betis Siviglia-Getafe. Lo ha annunciato la Federcalcio spagnola (Rfef) in un comunicato. Secondo la stampa, Nacho Iglesias Villanueva è stato sospeso dalla Rfef, che però non ha voluto confermare l’indiscrezione. “Iglesias Villanueva non sarà al Var nemmeno in Osasuna-Athletic Bilbao della 36a giornata”, ha spiegato la Federazione spagnola. Iglesias Villanueva era l’addetto al Var durante la partita vinta (1-0) dal Valencia contro il Real. Venti minuti dopo gli incidenti che hanno interrotto il gioco per diversi minuti intorno al 70′ per insulti razzisti, uno scontro tra Hugo Duro e Vinicius ha costretto l’arbitro di campo Ricardo de Burgos Bengoetxea a rivedere l’azione sul video. Ma Nacho Iglesias Villanueva ha mostrato solo il replay del gesto costato all’attaccante brasiliano un cartellino rosso diretto, non trasmettendo le immagini del giocatore del Valencia, Hugo Duro. che in precedenza aveva tenuto a lungo Vinicius per il collo provocando la reazione del brasiliano.