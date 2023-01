Serie A 2022/2023, diciottesima giornata: le probabili formazioni

Le probabili formazioni della diciottesima giornata di Serie A 2022/2023: di seguito le possibili scelte dei tecnici del massimo campionato per il diciottesimo turno. Spicca Napoli-Juventus, ma sono tante le sfide cruciali in questo weekend lungo che parte venerdì e si chiuderà soltanto al lunedì. Ecco allora le probabili formazioni delle dieci partite nei comodi link con le singole sfide in programma.

PROBABILI FORMAZIONI DICIOTTESIMA GIORNATA

NAPOLI-JUVENTUS

CREMONESE-MONZA

LECCE-MILAN

INTER-VERONA

SASSUOLO-LAZIO

TORINO-SPEZIA

UDINESE-BOLOGNA

ATALANTA-SALERNITANA

ROMA-FIORENTINA

EMPOLI-SAMPDORIA