Serie A 2022/2023, Atalanta, Milan e Roma a pari punti: perché Gasperini precede Pioli e Mourinho

La bagarre Champions assume contorni più definiti dopo il turno infrasettimanale, l’ultimo di questa Serie A. L’Inter è quarta da sola a 60 punti, alle sue spalle ci sono tre squadre a quota 58: Atalanta, Milan e Roma, rigorosamente in quest’ordine. Se il campionato dovesse finire oggi, questa sarebbe la classifica dal quinto posto in giù. L’Atalanta domina infatti la classifica avulsa delle tre squadre con 7 punti, grazie al punteggio pieno collezionato contro la Roma nel doppio confronto e ad un pareggio col Milan nel match di andata. Per i rossoneri invece sei punti, frutto di una vittoria contro i bergamaschi e di tre pareggi. Staccata invece la Roma (2 punti) che come detto è uscita sconfitta in entrambi i precedenti contro l’Atalanta, mentre contro il Milan non è andata oltre due (rocamboleschi) pareggi. A cinque giornate dal termine, però, c’è tempo e modo per riscrivere una classifica dei piani alti affollatissima. E la finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina (ottava, quindi fuori dalla zona europea) offrirà l’indicazione sul valore del settimo posto, al momento occupato da Josè Mourinho.