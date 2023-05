La stampa argentina si scaglia contro Psg e tifosi: “Messi offeso da un gruppo di idioti”

Sospensione di due settimane da parte della società, poi la contestazione da parte dei tifosi: tra Lionel Messi e il Paris Saint-Germain è rottura totale. A fine stagione, le duen parti si diranno sicuramente addio, ma la stampa argentina non ci sta e attacca: “Il PSG non sarà mai grande come Lionel Messi – scrive ‘TyC Sports’ –. La rottura con i tifosi è arrivata già un anno fa, quando Leo non aveva digerito i fischi del Parco dei Principi nelle partite che avevano seguito l’eliminazione contro il Real Madrid agli ottavi di Champions League. Quello che questi tifosi egocentrici e violenti non si aspettavano era che il nostro capitano avrebbe mostrato il coraggio di non andare mai a salutarli a fine partita. Essere offeso in questo modo da un gruppo di idioti non compare nel libro delle cose permesse agli ultras. E Messi ha le palle che mancano alla maggioranza dei giocatori”.